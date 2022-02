Pechino 2022, Moioli e Visintin argento nello snowboard: Italia da record. E la Goggia vede "il miracolo"

Il bis di #Visintin, il riscatto della #Moioli: Italia d'argento nello snowboard team mix. Undici medaglie, eguagliata Pyeongchang. #Goggia ok nelle prove della libera #Pechino2022

Il bis di Omar Visintin e il riscatto di Michela Moioli: lo snowboard misto azzurro è d'argento alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, e per l'Italia è l'undicesima medaglia ai Gochi: l'obiettivo PyeongChang 2018 è stato già superato. La prima volta del team mix, andato in scena sotto la nevicata che ha colpito Zhangjiakou, ha visto la battaglia per la testa tra la squadra azzurra ed il team americano formato da Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis vincitori dell'oro. Al terzo posto il Canada della coppia formata da Eliot Grondin e Meryeta Odine, quarta l'altra coppia azzurra, quella formata da Lorenzo Sommariva e Chiara Carpano.

C'era attesa per la prima prova cronometrata della discesa libera di Sofia Goggia. Prova superata dall'azzurra che sta tentando il tutto per tutto per essere al via della gara in programma il 15 febbraio e difendere il titolo olimpico dopo la brutta caduta di Cortina. Il sorriso sfoderata alla fine della prova parla chiaro: "Sono contentissima - dice - Dopo il volo di Cortina era già un miracolo riuscire ad arrivare qua. Era la mia prima prova di discesa, non ho avuto spazio per i dubbi e sono partita molto tranquilla, ho cercato di stare in piedi, di capire il ginocchio, la pista, la neve. Sono contenta, concentrata, serena, consapevole di poter fare quello che posso fare con i mezzi che ho adesso. Sono molto soddisfatta. Non era facile buttarsi giu' in discesa su una pista nuova, sono molto contenta. Siamo in costruzione".



Torna in pedana l'Italcurling che cerca il riscatto dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Gran Bretagna e Svezia, e oggi affronta la Cina. Tra le gare in programma oggi, attesa per la 10km sprint di biathlon (Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch), la staffetta 4x5 km donne di sci di fondo (Anna Comarella; Martina Di Centa, Caterina Ganz, Lucia Scardoni), lo skeleton con Valentina Margaglio e Amedeo Bagnis, il pattinaggio di figura con la coppia azzurra formata da Marco Fabbri e Charlene Guignard impegnata nel programma corto coppie.

