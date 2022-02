Pechino 2022, "foto nude di noi atlete". Tecnico Usa denunciato. E Lindsey Jacobellis...

13 febbraio 2022 a

Dopo gli scandali di ginnastica e nuoto, un altro caso di molestie sessuali scuote lo sport di vertice Usa durante le Olimpiadi di Pechino. La Federazione di snowboard a stelle e strisce ha fatto sapere che sta indagando sulla denuncia di Callan Chythlook-Sifsof. L'ex stella della tavola ai Giochi di Vancouver 2010, oggi32enne, venerdì aveva accusato l'allenatore dello snowboard Peter Foley, di aver "scattato foto ad atlete nude per oltre un decennio" e di averle sussurrato nelle orecchie frasi e commenti inappropriati quando aveva 17 anni. Foley, molto stimato nell'ambiente e dal 1994 al timone della rappresentativa Usa, si trova a Pechino con la squadra di snowboard. Chythlook-Sifsof ha anche puntato il dito contro l'atleta olimpico 30enne Hagen Kearney di comportamenti intimidatori e offensivi per alcune battute che avrebbero alluso a stupri. Il tecnico si è detto "totalmente sorpreso" di queste accuse: "Le respingo con forza - ha dichiarato al New York Times - sto facendo del mio meglio per concentrarmi a sostenere gli atleti qui alle Olimpiadi".

Un commento arriva anche da Lindsey Jacobellis (nella foto), che ha vinto sabato la medaglia d'oro nello snowboard cross a squadre (davanti agli azzurri Moioli e Visintin) in coppia con Nick Baumgartner: se per quest'ultimo Foley è "come un padre", per la Jacobellis semplicemente "è sconvolgente che tutto ciò accada mentre stiamo cercando di concentrarci e arrivi a rompere un po' l'energia della nostra squadra". Parole che molti hanno giudicato come fuori luogo e decisamente "non a fuoco" riguardo al reale problema di questa torbida vicenda.

