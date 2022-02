Pechino 2022, Federica Brignone in tilt: "Va tutto male, a Milano-Cortina non ci sarà". Dopo l'annuncio-choc, mezza retromarcia

14 febbraio 2022 a

Federica Brignone dopo l’argento nel gigante olimpicp ha deluso nello slalom, nel superG e ora anche in discesa, chiudendo la seconda prova con un 31° tempo, a 2″70 dal primo posto, che la esclude di fatto dalle scelte per il quartetto delle partecipanti azzurre. Al termine della propria prova Brignone si è sfogata, annunciando anche la decisione che quelli di Pechino 2022 saranno i suoi ultimi Giochi olimpici della carriera: “E’ andata malissimo, non ho feeling con questa pista. Non ritrovo le sensazioni che avevo in discesa quest’anno, è come se scendessi con la paura, anche se questa è la discesa più facile che abbiamo fatto quest’anno. Devo farmi un lavaggio del cervello. Di sicuro a Milano-Cortina non ci sarò, mancherà lo spirito olimpico”.

Parole dche hanno fatto discutere e creato clamore. Al punto che la sciatrice ha diffuso una nota precisando il suo pensiero: "L'Olimpiade di Milano-Cortina è un obiettivo a cui tiene qualsiasi sciatore italiano, nella culla degli sport invernali che sono le montagne italiane. In questo momento della carriera preferisco concentrarmi sulla stagione in corso. Ma soprattutto, non ho pensato a una mia eventuale presenza fra quattro anni nelle vesti di atleta, ambassador o tifosa in un'Olimpiade che farà molta attenzione alla sostenibilità ambientale, un aspetto che mi tocca da vicino", ha scritto la Brignone.

"Quel che è certo è che non mi perderò Milano-Cortina 2026 per nessun motivo al mondo. Dopo avere preso parte a tutte le gare e alle prove presenti nel programma olimpico sin qui disputate con una costanza di rendimento ad alto livello, voglio continuare a rimanere concentrata sui prossimi appuntamenti che mi aspettano", conclude la precisazione della Brignone.

