Pechino 2022, l'attacco a Sofia Goggia della mamma di Federica Brignone: "Il suo infortunio non era così grave"

16 febbraio 2022 a

a

a

Ancora polemiche nella nazionale azzurra di sci femminile. "Sofia Goggia è molto egocentrica". Queste le parole, a Radio Capital, di Maria Rosa Quario, ex sciatrice e madre di Federica Brignone dopo l'argento della figlia al gigante delle Olimpiadi di Pechino e dopo l'argento della Goggia nella discesa libera.

Video su questo argomento Un argento che vale oro: Sofia Goggia, l'esultanza incontenibile dopo la medaglia

"Sofia ha una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni e se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni", ha ribadito la Quario che ha così riacceso una polemica che vede contrapposte da tempo la Brignone e la Goggia, stelle della nazionale azzurra femminile di sci invernale.

Le galline di Sofia Goggia, l'ultimo investimento della campionessa: ciò che pochi sanno sulla sciatrice

Maria Rosa Quario non ha dubbi: "Sofia si vede molto al centro dell'attenzione, si piace, si loda tanto e gode. Cerca attenzione da morire. Federica invece è timida e non le importa piacere alla gente.. Sofia e Federica non sono mai state amiche, non si sono mai prese. Goggia ultimamente ha detto che sono amiche, ma non è vero", ha ribadito la Quario rilasciando queste dichiarazioni che certo non passeranno inosservate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.