Marco Verratti si è comprato un'isola... virtuale: lo strano investimento del fuoriclasse del Psg

17 febbraio 2022

Con il suo Psg, ha iniziato con il piede giusto negli ottavi di Champions, dopo il successo arrivato nel finale (gol di Mbappé a 94’) contro il Real Madrid. Intanto, con il ritorno da giocare contro la squadra del connazionale Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu, Marco Verratti ha festeggiato la vittoria con un acquisto ‘virtuale’: il centrocampista ex Pescara, infatti, ha ufficialmente compiuto il proprio ingresso nel metaverso, ed è diventato il primo calciatore al mondo a investire pubblicamente in un immobile digitale.

Verratti, infatti, ha acquistato una delle 25 isole digitali messe in vendita su The Sandbox da Exclusible, marketplace specializzato in Nft di lusso. Il classe 1992, entusiasta per l’acquisto, ha spiegato di avere grandi piani in mente: “Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale, e da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del metaverso — ha detto — Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore creando la mia isola privata in The Sandbox. Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e, perché no, anche attimi di vita privata. Non vedo l’ora di vedere realizzato il futuro che ho immaginato”.

Se Verratti è il primo calciatore a essersi assicurato un immobile digitale, fra gli acquirenti di isole Exclusibe spiccano anche eToro, il noto colosso del settore FinTech; l’ex modella di Victoria’s Secret, Sara Sampaio; Ana Ivanovic, ex tennista numero uno al mondo; Stanislas “Stan” Wawrinka, stella del tennis svizzero; e Basel Dan Holzmann, imprenditore e co-proprietario del Basilea.

