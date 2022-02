Pechino 2022, lo sfogo di Federica Brignone dopo il bronzo: "Forse questa è l'ultima volta", futuro in bilico?

Lorenzo Pastuglia 18 febbraio 2022 a

L’argento di Arianna Fontana nello short track, la medaglia dello stesso colore per Sofia Goggia nella discesa libera ai Giochi invernali di Pechino 2022. E poi c’è lei, Federica Brignone, che aveva fatto pochi giorni fa argento nel gigante, per poi prendersi il bronzo nella combinata alpina, strappando la medaglia numero 16 della spedizione azzurra. Va bene così, anche se l’oro non è arrivato nelle due categorie: "Gisin e Holdener hanno sciato alla grande in slalom — ha commentato Federica dopo il bronzo —. Non avevo possibilità con loro e non avevo tanto margine in discesa per cercare una medaglia migliore. Sono stata fortunata che Shiffrin sia uscita. Ma questo è lo sci, questo è lo sport. Ho solo cercato di sciare al meglio senza correre troppi rischi".

Federica Brignone orgoglio azzurro: bronzo nella combinata, è la 16esima medaglia italiana

“Ho fatto del mio meglio, ed è comunque fantastico aver preso altre due medaglie — ha detto Brignone —. Di sicuro mi aspettavo di più dal SuperG, dopo il settimo posto ero giù con la testa e stanca. Ma dopo due giorni di riposo mi sono allenata in slalom e mi sono detta: sono qui anche io, probabilmente sono i miei ultimi Giochi e prenderò tutto quello che posso”.

Il suo successo è stato poi celebrato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, in Italia all’inizio dei Giochi di Pechino 2022 dato il Covid che lo ha colpito, per poi negativizzarsi e volare a Casa Italia a Yanqing: “Straordinaria Federica! — ha commentato pieno di gioia —- Una prova spettacolare in una gara difficilissima. Una medaglia fortissimamente voluta e cercata. Fede ha dimostrato di essere una sciatrice clamorosamente completa". Per poi aggiungere: "E non è finita. Ora testa e cuore al Team Event di sabato — ha detto — dove la Brignone con gli altri azzurri può veramente, e ancora una volta, fare la differenza".

