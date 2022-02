Beppe Furino ricoverato per emorragia cerebrale: il dramma dell'ex bandiera Juventus

22 febbraio 2022 a

Ore d'ansia in casa Juventus per le condizioni di Giuseppe Furino: l'ex centrocampista, bandiera bianconera negli anni 70 e 80, è ricoverato nella Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri dopo essere stato colpito da una emorragia cerebrale. Palermitano di nascita, oggi 75enne, Furino ha legato la sua carriera alla Juventus, club in cui ha militato per quindici anni a cavallo tra gli anni 1970 e 1980, divenendone uno dei giocatori-simbolo,fino a indossarne la fascia di capitano dal 1976 al 1983 e contribuendo alle vittorie di 8 campionati italiani, 2 Coppe Italia, 1 Coppa UEFA e 1 Coppa delle Coppe, disputando inoltre 2 finali di Coppa dei Campioni (perse entrambe, contro l'Ajax di Cruyff nel 1973 e contro l'Amburgo di Magath dieci anni dopo, nel 1983, in una delle serate più amare e sorprendenti nella storia europea della Signora). Escluso al momento l'intervento chirurgico: le condizioni di Furino sono gravi, ma stabili.



Nel marzo scorso Furino ha vissuto il dramma della morte della moglie Irene dopo aver contratto il Covid. "Mi sento in colpa, l'ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito - si era sfogato in lacrime -. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti", aveva detto raccontando il suo "dolore indescrivibile".

