Ucraina, il pugile ed ex campione del mondo Lomachenko? Come lo ha ridotto la guerra: immagini impressionanti

I cittadini ucraini stanno facendo di tutto pur di non cedere al nemico russo. In molti hanno deciso di arruolarsi e di prendere le armi, nonostante nella vita di tutti i giorni facessero tutt'altro. E' il caso del pugile Vasiliy Lomachenko, ex campione del mondo. Quest'ultimo ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae vestito con la mimetica e un fucile a tracolla. "Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. Il pugile Vasil Lomachenko adesso ne fa parte", si legge nella didascalia del post.

Il giorno dell'invasione russa, Lomachenko si trovava in Grecia. Ma subito dopo aver sentito la notizia, è rientrato frettolosamente in patria, attraverso la Romania, per capire come poter dare una mano al suo popolo. E non ha perso tempo: l'ex campione del mondo dei pesi leggeri, 34 anni, si è unito a un battaglione di difesa vicino a Odessa. "Siamo così orgogliosi dei nostri pugili, dei nostri veri campioni di boxe e campioni di questa guerra. Siamo orgogliosi di essere ucraini", ha detto a Espn Mykola Kovalchuk, presidente della Wbc ucraina.

Quello di Lomachenko, infatti, non è un caso isolato: a quattro giorni dall'inizio dell'offensiva militare, molti atleti ucraini sono tornati in patria per prendere le armi. Tra questi ci sono il tennista Sergei Stakhovsky, i pugili Vitali e Wladimir Klitschko e il campione del mondo dei pesi massimi Olexandr Usyk.

