Gigi Buffon rinnova col Parma: "Non solo il mondiale in Qatar", per quanto ancora giocherà

Un portiere, una leggenda. Definirlo ‘eterno’ è la parola giusta, perché Gianluigi Buffon ha allungato la sua vita in campo, spostando l’asticella ancora oltre: il presidente del Parma, Kyle Krause, infatti, ha annunciato in conferenza che il portiere ex Juve ha esteso il suo accordo con il club parmigiano (in scadenza nel 2023) fino al 2024. Non solo l’obiettivo dei Mondiali in Qatar, dunque, perché Gigi giocherà fino a 46 anni. La bella notizia arriva proprio nel giorno degli 80 anni di un’altra nostra leggenda dei pali: Dino Zoff. Proprio di mattina, Buffon lo ha omaggiato con un post sui suoi profili social: “Per tutti i portieri, quelli della mia generazione e quelli più giovani — è scritto — Dino Zoff è stato, è ancora e sarà per sempre un modello da seguire”.

Le parole di Buffon: “Una bella giornata, sfida entusiasmante”

Queste le parole di Buffon dopo l’annuncio del rinnovo di contratto: "È una bella giornata — ha detto il portiere — È successo quello che volevo io, il presidente, i tifosi e spero tutta la città”. Gli obiettivi per il futuro sono importanti: "Se non credessi in quello che stiamo facendo non avrei accettato il rinnovo — ha concluso Gigi — Questa per me è una sfida ancora molto entusiasmante. Sento di poter dare una grande mano. Non c'è niente di meglio che poter dare qui a Parma. Il presidente Krause ha grande entusiasmo e ha ben chiaro dove vuole arrivare, anche se in questa prima fase ci sono stati colpi di assestamento. Sarebbe stato un peccato tirarmi indietro".

Buffon, che numeri in carriera!

Campione del mondo nel 2006 e vicecampione d’Europa nel 2012 in azzurro, Buffon è il recordman di presenze in Serie A a quota 657 e con la Juve ha vinto 10 scudetti e 6 volte la Coppa Italia. Di quest’ultimo trofeo, uno è stato vinto col Parma, club con cui ha conquistato anche una Coppa Uefa e dove è tornato la scorsa estate, al termine della sua esperienza bianconera, e a 20 anni di distanza dalla sua partenza dal club ducale.

