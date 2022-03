Matteo Berrettini, che schiaffo a Jannik Sinner: nero su bianco, ecco il padrone del tennis italiano

01 marzo 2022 a

Daniil Medvedev è il 27esimo numero uno del tennis in classifica mondiale, interrompendo dopo 18 anni e tre mesi il dominio dei Fab Four (Federer, Nadal, Murray, Djokovic).

Il russo scalza dunque dal trono il serbo Novak, secondo. Non si tratta comunque dell'unica variazione nella top ten. Se il tedesco Alexander Zverev si mantiene sul terzo gradino del podio, alle sue spalle si porta invece lo spagnolo Rafa Nadal che scavalca al quarto posto il greco Stefanos Tsitsipas.

Il successo nel "500" di Dubai permette all'altro russo, Andrey Rublev, di riprendersi la sesta poltrona a scapito di Matteo Berrettini. Il polacco Hubert Hurkacz, grazie alla semifinale negli Emirati, sopravanza per appena un punto l'amico Jannik Sinner, al momento 11esimo.

Per quanto riguarda gli altri italiani, conferma al 21° posto per Lorenzo Sonego (eguagliando il record personale ottenuto per la prima volta nell'ottobre 2021) così come per Fabio Fognini al numero 38. Recupera una posizione Lorenzo Musetti, ora alla casella 57 (eguagliando il suo miglior piazzamento in classifica), mentre scende cinque gradini Marco Cecchinato (95°).

