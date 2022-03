Roman Abramovich, "cosa ha fatto 8 giorni prima dell'invasione". Miliardi e tank, inchiodato: la mossa sporca dell'oligarca

02 marzo 2022 a

Il ruolo chiave di Roman Abramovich nella guerra di Ucraina. Il patron russo del Chelsea, che le indiscrezioni indicano in procinto di vendere il club londinese anche per effetto delle pesantissime sanzioni europee contro gli oligarchi vicini a Vladimir Putin, è stato chiamato a sorpresa in Bielorussia dal governo ucraino per partecipare alle negoziazioni. Secondo il tabloid britannico Daily Mail, però, sotto ci sarebbe dell'altro: Abramovich avrebbe anche "una partecipazione nell'azienda siderurgica russa i cui materiali sono usati per fabbricare i carri armati impiegati nell'invasione".

Anche per questo, riferisco gli analisti britannici (Londra, storicamente "capitale" degli investimenti dei ricchissimi magnati russi, è in prima fila sul fronte delle sanzioni), Abramovich avrebbe trasferito le azioni di Evraz (questo il nome dell'azienda siderurgica, la seconda più importante di tutta la Russia) otto giorni prima che il presidente Putin ordinasse l'invasione dell'Ucraina. E ora il timore di Abramovich, così come degli altri oligarchi, è che quella che sembrava dover essere una guerra-lampo per far cadere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (troppo filo-Ue e filo-Nato) si trasformi in un conflitto prolungato, dalle conseguenze economiche e finanziarie pesantissime.

"C'era il rischio che questa società offshore diventasse oggetto di sanzioni - conferma al Daily Mail Grzegorz Kuczyński, direttore del Programma Eurasia presso l'Istituto di Varsavia -. L'acciaio Evraz viene utilizzato, tra le altre cose, per costruire carri armati. L'azienda è importante per l'industria delle armi russa, in questo senso. È importante per i piani di guerra della Russia, anche per quanto riguarda l'Ucraina". Non solo Russia, comunque: secondo un documento del 2017 pubblicato dalla stessa Evraz, attiva anche a Chicago, si sottolineava come il colosso avesse prodotto "diversi prodotti fondamentali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, come piastre corazzate per le forze armate statunitensi".

