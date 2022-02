Roman Abramovich, la figlia silura Vladimir Putin: "Tutte le bugie del Cremlino sulla guerra"

.

25 febbraio 2022 a

a

a

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, causata dall’invasione russa ordinata da Vladimir Putin, gli oligarchi russi sono finiti nel mirino dell’Occidente. In particolare si sta parlando molto della posizione di Roman Abramovich, al quale potrebbe essere impedito di entrare nel Regno Unito e soprattutto imposto di rinunciare al Chelsea. È infatti tuttora in corso la discussione sulle sanzioni da prendere nei confronti di chi intrattiene rapporti consolidati con Putin.

L'oligarca fedelissimo di Putin sanzionato da Londra? Chi è, a quanto ammonta il suo patrimonio: cifre-choc

Nelle ultime ore, però, è arrivata l’eloquente e pesante presa di posizione di Sofia Abramovich, la figlia del proprietario del Chelsea. L’ereditiera 27enne, forse con un pizzico di incoscienza, si è schierata nettamente contro il leader del Cremlino, assumendo la stessa posizione di tutti quei cittadini russi che ripudiano il conflitto armato: “Putin vuole una guerra con l’Ucraina, non la Russia”. Il tutto accompagnato dall’immagine del leader russo in un segnale di pericolo.

“La bugia più grande e di maggior successo della propaganda del Cremlino è che la maggior parte dei russi stia con Putin”, si legge ancora nell’immagine pubblicata sui social dalla figlia di Abramovich. Una presa di posizione netta e molto pesante, che ha destato scalpore a livello mondiale, dato che il padre è considerato uno degli oligarchi russi di più alto profilo.

Guerra in Ucraina? Che brutta fine fa Roman Abramovich: le indiscrezioni sull'oligarca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.