Roman Abramovich vende il Chelsea, "lo compriamo noi". Oligarca disperato, verso una "offerta indecente". Il (clamoroso) nuovo proprietario

Conor McGregor-Chelsea: ipotesi concreta o voce eclatante dell’ultima ora? Il club londinese è stato messo in vendita da Roman Abramovich, dichiarando che “tutti gli utili" della cessione, al netto dei costi, "verranno interamente devoluti ad una fondazione di cui beneficeranno le vittime della guerra in Ucraina". Se è ancora troppo presto per sapere se l’irlandese possa essere un reale acquirente, è sicuro che la stella miliardaria dell’Ufc ha scaldato (e non poco) la piazza londinese, dopo aver alluso a una possibile acquisizione dei Blues. Un personaggio conosciuto da tutti, anche in toni polemici, come fece a novembre 2021 Francesco Facchinetti, accusandolo di averlo colpito con un pugno e descrivendolo come una “persona pericolosa”.

Il tweet di McGregor che fa sognare i tifosi del Chelsea - Sul suo profilo Twitter, l’irlandese ha pubblicato la foto di una chat (probabilmente con gli amministratori delle sue finanze) in cui si legge: "Il Chelsea costa 3 miliardi? Compriamolo!". Poi, allegato allo screenshot, anche una didascalia in cui tagga direttamente il club: "Vorrei esplorare questa cosa". Se sarà vero, ci sarà da aspettare. Ma l’idea di vedere un personaggio del genere in Premier League, stuzzica e non solo gli amanti del club londinese.

E intanto Abramovich vuole andarsene da Londra… - Intanto, secondo la stampa britannica, Abramovich vuole lasciare perché “Terrorizzato dalle possibili sanzioni”. Pressato dal partito laburista che è all'opposizione, il governo guidato da Boris Johnson potrebbe infatti decidere di colpire il magnate russo, che starebbe e organizzando la sua 'fuga' da Londra, tanto che stando ai tabloid avrebbe già messo in vendita anche la sua lussuosa residenza di Kensington Palace Gardens (una magione da 25 milioni di euro, acquistata nel 2018 nella cosiddetta 'via dei miliardari').

