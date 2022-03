Roman Abramovich braccato, la fuga disperata dell'oligarca: "Clicca qui e segui i suoi spostamenti"

02 marzo 2022 a

Si chiama Jack Sweeney. E' un ragazzino di 19 anni, della Florida, che dopo essere diventato popolare sui social perché segue online il jet privato di Elon Musk, ora si è messo alle calcagna degli oligarchi russi e di Vladimir Putin. Traccia tutti i loro spostamenti aerei, come ha spiegato lui stesso alla Cnn. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dalla Russia il giovane che ha rifiutato i 5 mila dollari offerti da Musk perché eliminasse il profilo Twitter dove viene tracciato, ne ha creati altri due - @RUOligarchJets e @Putinjet - che seguono in automatico i movimenti di oltre 40 aerei ed elicotteri appartenenti ai magnati russi.

In pochissimo tempo i due profili hanno accumulato quasi 300 mila follower e forniscono aggiornamenti quasi in tempo reale sui movimenti dei velivoli insieme alle immagini delle mappe che li localizzano. I proprietari dei jet monitorati da Sweeney includono il patron del Chelsea, Roman Abramovich, l'uomo d'affari Alisher Usmanov e Leonid Mikhelson, il presidente del produttore di gas Novatek.

Il ragazzo, in un'altra intervista con Bloomberg, ha confessato di essere rimasto sbalordito dalle dimensioni dei mezzi usati dai miliardari russi. "Gli aerei che hanno questi oligarchi sono assolutamente pazzeschi", ha detto Sweeney, "i più ricchi del Paese viaggiano su aerei di dimensioni commerciali come un Airbus A319 e un Boeing 737. I loro aeroplani sono enormi rispetto ad altri jet". Il giovane ha spiegato al Wall Street Journal che avrebbe eliminato l'account che segue Musk solo in cambio di una nuova Tesla Model 3. Qualcuno gli chiederà o lo obbligherà a cancellare questi due nuovi account?

