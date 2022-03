Roman Abramovich, la soffiata del magnate svizzero: "Nel panico, cosa sta provando a vendersi". Oligarca fuori controllo

02 marzo 2022 a

"Roman Abramovich, come tutti gli oligarchi russi, è nel panico". Hansjorg Wyss, milionario svizzero, accreditato di un patrimonio personale da quasi cinque miliardi di euro, ha dichiarato di essere stato contattato per partecipare all'acquisto del Chelsea. Il club londinese è in vendita, ma la richiesta minima di Abramovich, oltre 3,3 miliardi di euro, è davvero molto alta e per questa ragione destinata a scoraggiare i potenziali acquirenti. Secondo la stampa britannica, l'oligarca russo, sempre più inviso nel Regno Unito, è determinato a liberarsi di tutti i suoi asset inglesi. A cominciare dal Chelsea, appunto, acquistato nel 2003 per 150 milioni di euro e portata ora in vetta al mondo.

"Abramovich sta cercando di vendere tutte le sue residenze in Inghilterra, e vuole anche liberarsi del Chelsea alla svelta. Io, come altre tre persone, abbiamo ricevuto un'offerta da Abramovich per acquistare il Chelsea", prosegue Wyss. "Ora devo aspettare quattro o cinque giorni, ma al momento Abramovich sta chiedendo troppo", sottolinea il magnate svizzero. Che conclude lasciando uno spiraglio di trattativa: "Potrei immaginare di entrare nel Chelsea con altri partners, ma prima dovrei esaminare le condizioni generali".

Insomma, nonostante abbia fretta di vendere, Abramovich non ha nessuna intenzione di scendere col prezzo. Negli ultimi giorni, peraltro, è anche emerso che Roman Abramovich sta lavorando per vendere il suo portfolio immobiliare sull'isola, così da schivare le sanzioni economiche imposte dal governo britannico agli oligarchi russi ritenuti vicini al regime di Vladimir Putin.

