Dominik Paris vince la libera di Kvitfjell: il sabato d'oro dello sci azzurro

Giornata d'oro per lo sci italiano. Dominik Paris ha vinto la seconda discesa libera di Coppa del Mondo disputata a Kvitfjell, in Norvegia. L'azzurro, decimo nella gara di ieri, ha completato la propria prova in 1'43"92 precedendo il norvegese Aleksander Kilde (+0"55) padrone di casa e la coppia di svizzeri Niels Hintermann e Beat Feuz, entrambi a 0"81 dal 32enne campione altoatesino. Indietro gli altri italiani in gara, con Christof Innerhofer soltanto 22esimo, mentre Matteo Marsiglia si è fermato al 40esimo posto. Fuori invece per una caduta Mattia Casse. Per la coppa di specialità, appuntamento all'ultima gara: la coppa di cristallo si assegnerà il 16 marzo a Courchevel.

Si tratta della sua 21esima vittoria in carriera (la 17esima in discesa) per "Domme", la quarta a Kvitfjell, una pista che negli anni ha regalato diverse gioie all'azzurro. Si avvicinano sempre più le 24 vittorie di un mito come Gustavo Thoeni, che ormai Paris ha nel mirino. Con il successo di oggi, Paris mette a segno il secondo successo stagionale dopo quello di Bormio e ricompatta la vetta della classifica di specialità, sempre guidata da Kilde con 570 punti, davanti a Feuz con 547. Terzo è Mayer (oggi undicesimo) con 486 punti, incalzato proprio da Paris, che risale al quarto posto con 482 punti. Una manciata di ore prima di Paris, era arrivata la vittoria della Coppa del mondo di SuperG femminile per l'azzurra Federica Brignone, favorita dalla caduta della sua unica inseguitrice, l'altra italiana Elena Curtoni. Una vera e propria valanga azzurro-rosa..





