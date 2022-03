Udinese, colpo salvezza: tre gol in un quarto d'ora di fuoco, per la Samp si mette malissimo

05 marzo 2022 a

a

a

Importante passo verso la salvezza per l’Udinese, che vince lo scontro diretto con la Sampdoria per 2-1. Succede tutto nel giro di un quarto d’ora alla Dacia Arena, dove i padroni di casa scappano subito con i gol di Deulofeu e Udogie. Il primo è stato bravo e rapido in area a controllare e calciare sotto la traversa; il secondo si è invece trovato al posto giusto per spingere in porta una conclusione di Deulofeu deviata da un difensore avversario.

Il doppio vantaggio dell’Udinese è però durato pochissimo, dato che Caputo ha approfittato di un buco di Becao su un lancio di un compagno per accorciare le distanze. Dopo il quarto d’ora di fuoco, la partita è stata molto piacevole anche in seguito, con il susseguirsi di occasioni e ribaltamenti di fronte. In avvio di ripresa l’Udinese ha sfiorato il 3-1 con la traversa colpita da Beto, mentre per la Samp ci ha provato ancora Caputo a riequilibrare la partita.

Nel finale Giampaolo ha provato a giocarsi la carta Giovinco, tornato in Serie A dopo sette anni di assenza. Non è bastato per pareggiare, anzi l’Udinese ha gestito bene abbassando i ritmi e tenendo la palla lontana dalla sua porta.

