Genoa, l'ennesimo pareggio contro l'Empoli: nessun gol, la salvezza si fa sempre più lontana

Finisce senza reti la sfida tra Genoa e Empoli, match valido per la 28/ma giornata giocato allo stadio 'Marassi' di Genova. Per i rossoblu guidati dal tedesco Blessin si tratta del quinto pareggio consecutivo, il settimo nelle ultime nove partite. I rossoblù, che hanno vinto un solo incontro in campionato (quello del 12 settembre contro la Salernitana) salgono a 18 punti, restando penultimi a quattro lunghezze dal Venezia. Contro i toscani erano necessario vincere per dare una scossa e alimentare le deboli speranze di permanenza in Serie A. L'Empoli, dopo i ko con Sampdoria e Juventus, smuove la classifica e sale a 32 punti.

