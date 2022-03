Paulo Dybala, la bomba di Ivan Zazzaroni: "Addio alla Juve, ecco perché dietro c'è Pavel Nedved"

07 marzo 2022 a

La Juventus è sempre più distante da Paulo Dybala. Giovedì 10 marzo l'ad Maurizio Arrivabene incontrerà il procuratore di Paulo Dybala, Jorge Antun, che l’inverno scorso "non poté firmare il prolungamento di altri quattro anni e mezzo (accordatogli a parole) poiché non aveva ancora la domiciliazione", rivela Ivan Zazzaroni. La Juve nel frattempo ha cambiato idea anche dopo le tante assenze per infortunio e malanni d’altro genere del ventottenne argentino.

Zazzaroni non ci sta: "Quello che so è che in un campionato come il nostro, che ha via via perduto l’alta qualità e le risorse per acquistarla al mercato mondiale, uno come Dybala è un bene preziosissimo da conservare. Sono spudoratamente di parte, dybalista della prima ora. Per cui invito chi la pensa diversamente (rispetto molte opinioni, non tutte) a evitare di leggere queste note. Dicono che Dybala non sia mai piaciuto a Nedved. Dicono anche che il primo ad avanzare dubbi sulla sua permanenza alla Juve sia stato proprio Arrivabene", scrive il direttore del Corriere dello Sport facendo capire che per la Joya l'avventura in bianconero sembra alla fine.

Dybala è alla Juve dal 2015, ha messo insieme 281 presenze sulle 357 complessive, con 112 gol e 45 assist. Nella stagione in corso ha saltato il 21% delle partite. I tifosi juventini si stanno dividendo su Dybala. "E come a quei tempi si affrontano il partito della fantasia e quello della concretezza. Siamo alle ultime battute del campionato, nel momento cruciale delle coppie: se Allegri saprà vincere senza bisogno di lui, la Joya finirà in un altro scrigno. La Juve, di questi tempi preferisce le cassette di sicurezza", conclude sarcasticamente Zazzaroni.

