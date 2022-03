Gigio Donnarumma, il "becchino"? Retroscena, dopo gli insulti la reazione clamorosa: "Addio Psg. La nuova squadra è..."

11 marzo 2022 a

Il Psg sembrava avviato verso una vittoria di grande prestigio, dopo un dominio quasi totale mostrato a Parigi e poi confermato a Madrid contro il Real. Solo che a volte il calcio prende vie misteriose: avanti 1-0 nella partita e 2-0 nel computo totale, i francesi hanno avuto più occasioni per ammazzare definitivamente la partita. Non lo hanno fatto e la gran serata del Bernabeu si è trasformata in un dramma sportivo: a favorirlo, un errore di Gianluigi Donnarumma che ha favorito il primo dei tre gol di Benzema che hanno ribaltato partita e qualificazione.

Il portiere italiano è finito nell’occhio del ciclone, a Parigi c’è addirittura chi lo ha definito il “becchino” del Psg. Adesso è scontato il ritorno tra i pali di Keylor Navas, con cui c’è un’alternanza destabilizzante fin dall’inizio della squadrone. Secondo la Gazzetta dello Sport, i prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro di Donnarumma, che potrebbe anche già essere al capolinea della sua esperienza parigina.

Già si parla di un possibile ritorno in Italia, d’altronde non è una novità che la Juventus sia una sua estimatrice. Ovviamente c’è un contratto importante di mezzo, dato che Donnarumma ha firmato fino al 2026, ma il club francese potrebbe anche essere propenso a darlo via dopo quanto accaduto al Bernabeu.

