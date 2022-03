Gigio Donnarumma umiliato e aggredito da Neymar: "Caos in spogliatoio", che brutta fine per il portiere

10 marzo 2022 a

In casa Psg volano gli stracci. Non solo la veementi proteste di Al-Khelaifi e di Leonardo nel dopo gara, perché ora spunta una notizia che ha dell’incredibile. La stampa spagnola, infatti, ha riportato anche un diverbio tra Gigio Donnarumma (artefice dell’errore nell’1-1, e la palla recuperata da Benzema) e Neymar, con una lite che sarebbe sfociato quasi in rissa. Secondo Marca, infatti, al rientro negli spogliatoi il clima si sarebbe fatto tesissimo, con il brasiliano che avrebbe rinfacciato a Gigio tutti gli errori commessi, specie sul primo gol. L’azzurro avrebbe replicato, rinfacciando a Ney la palla persa che ha portato al raddoppio di Benzema. I due si sarebbero messi le mani addosso e solo l’intervento dei compagni ha scongiurato la rissa.

Psg, quanti nervi dopo l’eliminazione con il Real!

I nervi sono ancora tanti. Specie per un Psg che quest’anno ha composto una squadra ricca di grandi nomi (Donnarumma, Sergio Ramos, Messi ecc…), con l’obiettivo di puntare alla Champions, e dopo aver dominato per 150 minuti su 180 nel doppio confronto con il Real di Carlo Ancelotti. Il diverbio tra Neymar e Donnarumma è sfociato allo stesso momento in cui il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi ha perso le staffe, scendendo negli spogliatoi assieme a Leonardo per rimproverare all’arbitro olandese Makkelie un possibile fallo di Benzema su Donnarumma nel primo gol delle Merengues. Tanto che l’arbitro ha scritto così nel suo verbale: "Il presidente e il direttore tecnico del Psg hanno mostrato un comportamento aggressivo e hanno cercato di entrare negli spogliatoi degli arbitri — recita la nota — Quando l’arbitro ha chiesto loro di uscire, hanno bloccato la porta e il presidente ha colpito deliberatamente la bandiera di uno degli assistenti, rompendola”.

La rabbia di Al-Khelaifi contro il dipendente del Real Madrid

Il tutto prima che il numero uno qatariota se l’è presa con un dipendente del Real, che stava filmando tutto con il cellulare. Sempre secondo Marca, che ha ripreso le dichiarazioni di Movistar, Al-Khelaifi sarebbe corso verso di lui gridando "ti ammazzo", fermato soltanto dalle guardie del corpo. Leonardo, poi, avrebbe chiesto che le immagini fossero cancellate.

