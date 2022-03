Gigio Donnarumma "becchino". Dopo il disastro, gli insulti dei francesi: choc su L'Equipe

Lorenzo Pastuglia 10 marzo 2022 a

La papera dell’1-1, la presunta lite con Neymar al ritorno negli spogliatoi, il bruttissimo 2 in pagella rifilato dall’Equipe. Per Gigio Donnarumma è stata una serata da incubo, condita dall’eliminazione del suo Psg in Champions contro il Real nel finale rocambolesco del Bernabeu, dove la squadra di Ancelotti è riuscita a rimontare vincendo 3-1 negli ultimi 30’ di gioco, ribaltando così l’1-0 francese dell’andata al Parco dei Principi. Per l’ex Milan il voto più basso insieme a Marquinhos, anche lui protagonista in negativo nel terzo gol di Benzema. Poi 3 a Kimpembe, 4 ad Hakimi, 4 a Neymar. Si salvano Mbappe (7), Verratti (7), Messi (6), Pereira (6), Mendes e Paredes (5 a entrambi, ovvero un 6 italiano perché in Francia la sufficienza resta 5).

"Mi fate la stessa domanda da otto mesi. I nostri portieri...": Pochettino, che siluro a Gigio Donnarumma

Il quotidiano francese scrive che “Nella serata in cui è stato ufficialmente incoronato come numero uno del Psg ai danni di Keylor Navas, Gigio Donnarumma è stato il becchino del Psg”. Per Donnarumma gira tutto male: “Riapre la partita con un errore grossolano — scrive l’Equipe — stendendo così la squadra dopo un’ora di gioco”. E il fallo di cui parlano tutti? Said Ennjimi, consulente arbitrale, ex direttore di gara internazionale dal 2008 al 2015, ha detto che “il contatto può essere fischiato perché un leggero fallo c’è”, ma anche che “ha senso far continuare il gioco, soprattutto perché Donnarumma calcia la palla prima di essere colpito”. Il quotidiano transalpino parla di “scommessa persa”, con Navas che sarebbe stato meglio perché ha più esperienza e andava schierato.

Le critiche alla squadra, scrive La Gazzetta dello Sport, vengono anche da tifosi illustri del Psg. L’ex tennista Yannick Noah, vincitore del Roland Garros nel 1983, 23 titoli in carriera, ha criticato in modo duro la sconfitta con una storia su Instagram. Tutt’altro che calmo: “Sono stufo di questa squadra, perde tempo”. Sidney Govou, bandiera del Lione e sette volte campione di Francia con l’OL, ha parlato di un problema di testa: “I giocatori soffrono la situazione”. Fin qui Pochettino ha sempre alternato i due portieri. In sala stampa, prima del match, ha risposto infastidito alla solita domanda su chi avrebbe giocato: “Mi chiedete la stessa cosa da 8 mesi…”. Lo score dice 18 partite per Gigio, 8 clean sheet e 14 gol subiti; Navas, invece, ha subito 21 reti in altrettanti match. Ha mantenuto la porta inviolata 7 volte. Nessuno di loro è contento della situazione.

