Lewis Hamilton, addio: "Cambio il mio cognome". Come si farà chiamare, l'annuncio a pochi giorni dal mondiale

Lewis Hamilton ha avviato le pratiche per cambiare nome. O meglio, per aggiornarlo: il 37enne ha infatti deciso di aggiungere il cognome della madre, Carmen Larbalestier, al suo. Le operazioni sono già in corso, ma non verranno ultimate prima del Gran Premio del Bahrain, in programma questo fine settimana: più avanti nel mondiale di Formula 1 è però probabile che bisognerà aggiornare il nome del pilota britannico.

Innanzitutto negli albi d’oro, dato che Lewis Hamilton-Larbalestier - così si farà chiamare - è sette volte campione del mondo e insegue l’ottavo titolo in quella che sarà la sua diciassettesima stagione. La signora Larbalestier ha avuto Lewis dal precedente matrimonio con Anthony Hamilton: attualmente risulta sposata con Raymond Lockhart. “Il cognome di mia madre è Larbalestier e lo aggiungerò al mio”, ha annunciato Hamilton durante un evento pubblico all’Expo di Dubai, al quale ha partecipato prima di volare alla volta del Bahrain, dove si correrà il primo Gran Premio della nuova stagione.

“Non ho mai capito del tutto il fatto che quando la gente si sposi la donna debba perdere il cognome - ha aggiunto il pilota della Mercedes - e così io voglio che il cognome di mia madre appaia in futuro con Hamilton”. Il cambio ufficiale avvera “presto”, ma non prima dell’inizio del Mondiale. “Voglio l’ottavo titolo”, ha assicurato il sette volte campione del mondo: ci sono pochi dubbi a riguardo, soprattutto dopo il finale bruciante della scorsa stagione…

