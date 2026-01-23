Libero logo
venerdì 23 gennaio 2026
Ferrari, la nuova SF-26 si ferma subito: mistero e sfottò. Ecco il video

venerdì 23 gennaio 2026

Si parte bene? Diciamo non benissimo. La nuova Ferrari SF-26, monoposto per il Mondiale Formula 1 2026, ha debuttato in pista il 23 gennaio 2026 al circuito di Fiorano, subito dopo la presentazione ufficiale. In condizioni invernali tipiche – umidità, nebbiolina e asfalto bagnato – la vettura ha percorso i suoi primi metri davanti a migliaia di tifosi assiepati lungo le reti.

Al volante per primo c’è stato Lewis Hamilton, che ha completato l’installation lap con gomme Pirelli demo. Dopo il primo giro, però, la monoposto si è fermata in mezzo alla pista vicino al box, con i meccanici che l’hanno riportata in garage a spinta. La stessa scena si è ripetuta dopo gli altri giri di Hamilton (tre in totale) e dopo le due tornate di Charles Leclerc. Secondo quanto ha fatto sapere la casa di Maranello, non si tratterebbe di un guasto ma di una scelta di gestione della sessione. Però, a dirla tutta, il colpo d'occhio dei meccanici che a spinta riportano la monoposto nei box non è proprio il massimo nel giorno dell'esordio

Lo shakedown non è un test prestazionale, ma un controllo funzionale con limite rigido FIA di 15 km totali (circa cinque giri su pista da 2.976 metri), da dividere tra i due piloti. Ogni metro va ottimizzato, e le fermate servirebbero a riorganizzare senza sprecare chilometraggio. Prima di salire in auto, entrambi i piloti hanno fatto una ricognizione con vetture stradali (Purosangue per Hamilton, pick-up per Leclerc) per valutare grip sull’asfalto umido. L’obiettivo: verificare funzionamento di base, raccogliere prime sensazioni e ridurre rischi di “problemi di gioventù”. La SF-26 presenta un rosso più chiaro con dettagli bianchi e introduce l’era 2026: potenza elettrica tripla, carburanti sostenibili, addio ai canali Venturi, ali attive. Vedremo come andrà il mondiale. Ma se il buongiorno si vede dal mattino...

