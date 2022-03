Genoa, prima vittoria per Blessin: Portanova piega il Torino. Sassuolo, poker e Berardi show

18 marzo 2022 a

Importante colpo-salvezza del Genoa, che dopo 7 pareggi consecutivi coglie la prima vittoria dell'era Blessin superando 1-0 il Torino a Marassi. Decide un gol di Portanova, con i rossoblu che rimangono in dieci uomini per 70 minuti ma reggono senza particolari affanni contro i granata dell'ex Juric, irriconoscibili dopo il bel pareggio di domenica scorsa contro l'Inter. Al Toro la vittoria manca ormai da 2 mesi e i sogni europei sono sempre più difficili da realizzare. L'episodio decisivo al 14' del primo tempo: errore di Vojvoda, Frendrup crossa in mezzo e dopo un rimpallo Portanova la mette nel sacco. Grave ingenuità granata con Berisha tutt’altro che perfetto. Altro momento clou al 24', quando Ostigard si prende due gialli ingenui nel giro di un quarto d’ora e al 24′ viene espulso. Unica vera occasione da gol per gli ospiti il colpo di testa di Vojvoda al 35′, contro la traversa. In classifica il Genoa sale ora a 22 punti, a -3 da Cagliari e Samp (che hanno però una gara in meno).



Nell'altro anticipo del 30esimo turno di Serie A, il Sassuolo travolge lo Spezia 4-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: doppietta di Berardi (al centesimo gol in A) e reti di Ayhan e Scamacca, con Verde a segno per i liguri. Emiliani a quota 43: riagganciare il treno Europa League è però difficile.

