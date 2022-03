Inter, per Beppe Marotta continua a puntare in alto: "Gli obiettivi restano campionato e Coppa Italia"

19 marzo 2022 a

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato nuovamente degli obiettivi stagionali dell’Inter e del mercato, per quanto concerne l’affare Romelu Lukaku. Dopo l'eliminazione dalla Champios League e qualche passo falso in campionato, c'è un po' di preoccupazione in casa nerazzura ma l'ad ribadisce che nulla è cambiato. “Anche se siamo in un momento negativo, gli obiettivi della stagione rimangono gli stessi, ovvero la conquista dello Scudetto e la vittoria della Coppa Italia", ha ribadito l'ad nerazzurro.

Beppe Marotta ha continuato a parlare del campionato e della politica calcistica del nostro sistema: "La serie A? Va fatta una riforma partendo da quelli che sono gli organi decisionali. La Lega Serie A in questo ha un poco peso pur essendo quella che traina il tutto”. Nessuna parola invece su Romelu Lukaku, ora al Chelsea e ceduto ai Blues dall'Inter quest'estate. L'ad nerazzurro ha preferito non commentare la domanda postagli sul suo acquisto più importante in carriere, "anche in termini di leadership fu Pirlo". Ma nominatogli Lukaku non ha risposto.

