Andre Onana, terrificante schianto in auto. Dopo la firma con l'Inter... cattivi presagi sul portiere

22 marzo 2022 a

Dopo la firma con l’Inter, per Andre Onana non è stato un bel periodo. Non solo la non convincentissima Coppa d’Africa (l’uscita a vuoto contro il Burkina Faso ai gironi, e il clamoroso autogol nella finale per il terzo posto, sempre contro gli stessi rivali) perché ora il futuro titolare al posto di Samir Handanovic ne ha combinata un’altra: è rimasto coinvolto questa mattina, 22 marzo, in uno spaventoso incidente stradale sull'asse Yaoundé-Douala, nel suo nativo Camerun. La sua Range Rover è finita distrutta nello scontro con un altro Suv (una Toyota Pajero), ma per fortuna nessuna lesione per Onana, in patria per i playoff mondiali, che vedranno i Leoni Indomabili in campo venerdì allo stadio di Japoma contro l'Algeria, col match di ritorno previsto per martedì 29 a Bilda, in casa delle Volpi del Deserto.

Onana, quanti errori in stagione!

La notizia è stata riportata sul suo sito da La Gazzetta dello Sport: l’estremo difensore si stava recando al ritiro della Nazionale, rimanendo coinvolto nell’incidente. Non sono periodi felici per lui, tanto che nei tempi precedenti il suo ruolo di portiere titolare della Nazionale è persino stato messo in discussione. Con l'Ajax gli è stata poi addossata la responsabilità dell'eliminazione negli ottavi di Champions contro il Benfica, avendo incassato la rete decisiva al ritorno con l'ennesima uscita sciagurata. La sua Nazionale è allenata dall’ex Salernitana Rigobert Song, subentrato nelle scorse settimane al portoghese Antonio Conceicao, silurato da Samuel Eto'o per quella che molti hanno ritenuto una ripicca nei confronti del ministro dello Sport, che pochi giorni prima sulla tv di stato “Crtv” aveva rinnovato la fiducia al c.t.

