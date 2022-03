Sinisa Mihajlovic costretto a fermarsi: "Torno ad affrontare la leucemia"

26 marzo 2022 a

Sinisa Mihajlovic deve tornare a fare i conti con la malattia. Il tecnico del Bologna è costretto nuovamente a fermarsi. Ad annunciarlo lui stesso in una conferenza stampa affiancato dal ds Riccardo Bigon. Due anni e mezzo fa Sinisa era stato colpito da leucemia mieloide acuta ad alto rischio. "Come sapete - sono state le sue parole - svolgo ciclicamente delle analisi molto approfondite dopo che due anni e mezzo fa sono stato colpito da leucemia mieloide ad alto rischio. Sapete tutti qual è stato il percorso che mi ha portato a un trapianto di midollo". E ancora: "In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma queste malattie sono subdole e bastarde".

Ora infatti torna l'incubo: "Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa. Questa volta non entrerò in tackle come due anni e mezzo fa su un avversario lanciato, ma giocherò di anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare uno come me… Va bene, sono qui: se non gli è bastata la prima lezione, gliene daremo un’altra".

Da qui l'annuncio sulle prossime tappe: "All’inizio della prossima settimana mi dovrò assentare e sarò ricoverato al Sant’Orsola nel 'programma dipartimentale terapie cellulari avanzate' diretto dalla dottoressa Francesca Bonifazi che mi ha già seguito nella fase precedente del mio percorso terapeutico. So di essere in ottime mani Al contrario di due anni e mezzo fa quando a stento sono riuscito a trattenere le lacrime, questa volta mi vedete più sereno. So cosa devo fare e soprattutto la mia situazione è molto diversa da quella di allora". Per questo Sinisa sarà costretto a saltare alcune gare, anche se la sua e la nostra speranza è una ripresa in tempi brevissimi.

