L'Italia batte la Turchia 3-2: Donnarumma, errore choc poi brilla Raspadori

L'Italia di Roberto Mancini salva almeno l'onore e batte 3-2 la Turchia al Konya Buyuksehir Stadi, dopo un inizio da incubo. L'amichevole inutile tra le due sconfitte dei playoff mondiali e dunque eliminate da Qatar 2022 serve perlomeno agli azzurri per lanciare la stellina Raspadori e iniziare al meglio la nuova "linea verde" promessa dal ct dopo il disastro sportivo con la Macedonia. L'attaccante del Sassuolo, in tandem con il compagno di club Scamacca, è chiamato a riempire il vuoto lasciato da Immobile, Belotti e Insigne, che probabilmente hanno chiuso nel peggiore dei modi la loro avventura in Nazionale. E lo ha fatto alla grande, con due gol da rapace d'area.



Il match si apre e si chiude all'insegna di Donnarumma. Al 4', l'ex Roma Under lo infila con un destro ravvicinato sotto le gambe. Brutto errore che lo destabilizza psicologicamente, a conferma del momento difficile (e della stagione da dimenticare) del 22enne portiere del Psg. I padroni di casa controllano ma l'Italia cresce e dopo la mezzora ribalta tutto con Cristante prima e Raspadori poi. Nella ripresa, è ancora l'attaccante ad andare a segno sotto misura. Sembra finita ma all'83' Dursun accorcia e nel finale è Donnarumma a salvare, questa volta, su una girata dello stesso Dursun. Se non fosse la ripartenza dopo la debacle, si direbbe "buona la prima".

