Juventus, la bomba di Paolo Madron: "Addio Andrea Agnelli, Lapo Elkann presidente"

La bomba sta tutta in un laconico tweet, nei pochi caratteri concessi da un cinguettio. Si parla di calcio, di Serie A, della Vecchia Signora. Il cinguettio è di Paolo Madron, direttore di Lettera 43. E recita: "Dopo aver cercato invano di venderla John Elkann ha deciso che il prossimo presidente della Juve sarà suo fratello Lapo". Bum. È subito terremoto: Lapo Elkann presidente dalla Juventus?

Ovviamente la notizia non è ufficiale, la fonte però è autorevole. Le difficoltà societarie, tra risultati sportivi inferiori alle aspettative e problemi di bilancio, sono note. Così come sono note le frizioni tra John Elkann e Andrea Agnelli, attuale presidente del club bianconero (lo è dal 2017).

Da mesi, anzi da anni si rincorrevano voci sul suo avvicendamento. E ora, queste voci, trovano una prima, clamorosa conferma: la Juventus in mano a Lapo Elkann? Sarebbe clamoroso, pirotecnico, peculiare e - forse - azzeccato. La fede bianconera di Lapo è nota a tutti, tanto che Gianni Agnelli, il nonno, anche per questa fede lo aveva sempre visto con grande affetto. Poi, certo, Lapo è un personaggio difficile da controllare, ma ha già dimostrato di avere del genio. Nel caso in cui la notizia trovasse fondamento, sarà la scelta giusta? Ai posteri l'ardua sentenza...

