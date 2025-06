Sinner, la confessione dopo la sconfitta: "Di cosa ho bisogno ora"

Un k.o. che fa male, di rimonta, contro Alexander Bublik , ma Jannik Sinner non vuole scoraggiarsi, concentrandosi ora su Wimbledon. "Penso di aver avuto le mie possibilità durante la partita — ha detto a fine match — Nel secondo set ho avuto un paio di palle break, poi nel terzo con quel rovescio subdolo mi ha breakkato. Sull'erba è così. Io ho avuto le mie possibilità, ma non le ho sfruttate”.

Per Wimbledon “c'è ancora una settimana per prepararsi — ha detto — Quindi mi prenderò un po' di pausa che onestamente mi farà bene”. Per recuperare le scorie subite dopo la finale persa del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Allora, come raccontato dal suo allenatore Darren Cahill al podcast di Andy Roddick, Jannik "è rimasto seduto da solo nello spogliatoio per 20 minuti, ognuno di noi è andato da lui e lo ha abbracciato — aveva detto l’australiano — Gli abbiamo detto quanto siamo fieri di lui e dei suoi sforzi. È stato un momento difficile, anche noi del team eravamo tristi, abbiamo versato qualche lacrima”. Insomma, Cahill lo ammette, chiaro e tondo: è stata pesante per tutti.