Jannik Sinner, la sconfitta con Bublik? Quanti punti ha perso in classifica

Una sconfitta che pesa, soprattutto in ottica ranking Atp. A Halle Jannik Sinner è caduto malamente contro Aleksandr Bublik, subendo la rimonta del kazako in tre set nel match valido per gli ottavi di finale. La debacle del 23enne altoatesino — che paga ancora per le scorie rimediate della finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz — costa punti in ottima ranking, sebbene porti più riposo in vista di Wimbledon.

Oltre che ai soldi, considerando che Halle prevede un montepremi complessivo di 2,5 milioni di euro. Una cifra considerevole, a dir poco, aumentata del 10% circa rispetto allo scorso anno. Ecco la distribuzione delle somme: al vincitore 472mila euro, al secondo classificato 254mila euro, in semifinale 135mila euro, ai quarti di finale 69mila euro, agli ottavi di finale 37mila euro, ai sedicesimi di finale 20mila euro.