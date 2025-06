Jannik Sinner, primato a rischio: la data che può far saltare tutto

Jannik Sinner rischia il primato. La sconfitta contro il kazako Alexander Bublik gli è già costata una cambiale da pagare di 450 punti. L'azzurro era infatti il campione in carica nel torneo su erba tedesco e l'uscita così precoce consente al suo grande rivale Carlos Alcaraz di grattare almeno 50 punti nella corsa al numero 1 in caso di successo al Queen's. Al momento i 10.880 punti dell'altoatesino sono in una botte di ferro, ma qualcosa potrebbe cambiare con l'inizio della stagione sul cemento americano.

Dall'estate in poi (da circa il 24 agosto), infatti, Alcaraz, fino alle prossime Atp Finals, avrà pochissimi punti da difendere, circa 1000 (dopo Wimbledon lo spagnolo ha vinto soltanto l’Atp 500 di Pechino), mentre Sinner fino alla fine dell'anno deve difendere 6mila punti. La ragione è chiara: l'azzurro ha praticamente vinto tutto dal Masters 1000 di Cincinnati in poi, compreso ovviamente Us Open, Masters 1000 di Shanghai e Atp Finals.