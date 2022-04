Emmanuel Macron, l'intrigo con lo sceicco: "Pare che con Al Khelaifi...", la mossa disperata per restare all'Eliseo

05 aprile 2022 a

Fino a qualche tempo fa sembrava quasi certo l’addio di Kylian Mbappè al Psg, soprattutto dopo la cocente eliminazione subita agli ottavi di Champions League per mano del Real Madrid. I francesi si sono fatti rimontare ancora una volta: guidavano 2-0 nel punteggio complessivo, eppure sono crollati nel finale, cedendo il passo dinanzi alla tripletta di Karim Benzema.

E proprio a Madrid sarebbe dovuto approdare Mbappè, tra l’altro a parametro zero, visto che il suo contratto con il Psg scade alla fine di questa stagione. Ma negli ultimi giorni qualcosa sembrerebbe essere cambiato perché sempre più fonti riferiscono che il passaggio del fuoriclasse francese al Real non è così scontato come appare. Anzi, secondo Daniel Riolo, giornalista che la scorsa estate aveva anticipato l’arrivo di Leo Messi al Psg, Mbappè annuncerà il suo rinnovo con il Psg. In questo ripensamento avrebbe avuto un ruolo addirittura Emmanuel Macron.

In pratica la permanenza di Kylian in Francia è diventata una questione di Stato: secondo il giornalista Romain Molina, il presidente francese starebbe cercando di evitare la partenza del fuoriclasse di casa dando man forte alla proprietà qatariota del club. “Ad Al Khelaifi interessa solo che ci sia Mbappè - ha dichiarato Riolo - nessuno mi crederà, ma penso che a maggio annuncerà la sua permanenza”. Non resta che attendere: tra poco più di un mese scopriremo come andrà a finire questa telenovela calcistica.

