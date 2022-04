Charles Leclerc, "perché usa quegli anelli": il trucco per essere sempre al top

08 aprile 2022 a

Per una gara speciale a bordo delle proprio monoposto a oltre 300 orari, serve tanto allenamento fisico ma anche riposare bene di sera, prima di tornarci a dare dentro in pista. Se un colpo di sonno può essere fatale in bicicletta, figuriamoci su una vettura di F1. E con un calendario che nel 2022-23 è tendente ai 25 appuntamenti (quest’anno sono 23, come mai accaduto in tutte le stagioni del Circus), allora sì che dormire conta eccome. Basti pensare che questo weekend si corre in Australia: circa 24 ore di volo, +8 ore rispetto all’Italia, poi fra due settimane si corre a Imola dopo essere arrivati dai fusi di Sakhir e Jeddah.

Piloti F1, un anello per risolvere il problema del sonno

Per ovviare al problema del sonno e scaricare tutta la tensione di giornata, è scritto oggi su Repubblica, i piloti usano un anello smart in titanio, dal peso di 5 grammi, con sensori a infrarossi che registrano giorno e notte battito, frequenza respiratoria, attività, calorie bruciate, saturazione di ossigeno nel sangue, temperatura. Per le donne, prevede il ciclo mestruale con 30 giorni di anticipo. Misurando il tempo trascorso a letto, le diverse fasi del sonno, da quello leggero a quello Rem, indicando anche le conseguenze che ha la qualità della notte sulla giornata successiva. Ha un’autonomia che va dalle quattro ore a una settimana, si ricarica in 20-80 minuti, può essere immerso sott’acqua fino a 100 metri. Costa da 314 a 419 euro a seconda delle colorazioni. I dati raccolti sono consultabili su una app che dà anche suggerimenti.

Quante celebrità usano l’anello Oura

Un anello indossato da Leclerc — il monegasco ne ha due, al mignolo e indice destro — Lando Norris, Zak Brown, Sebastian Vettel dell’Aston Martin e Pierre Gasly dell’Alpha Tauri. La Red Bull due anni fa aveva stretto anche una partnership con la casa finlandese che lo produce, la Oura. Ma l’accessorio è usato anche in Nba, Nfl, finendo persino sulle dita del Principe Harry, Gwyneth Paltrow e Will Smith, che però non lo indossava nello schiaffo agli Oscar.

