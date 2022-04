Max Verstappen, il sospetto di Berger: "Perché sarà meno aggressivo". La grande occasione per Leclerc

05 aprile 2022 a

Chi è il più forte di tutti i tempi? In Formula 1 se ne dibatte da sempre, anche se è praticamente impossibile determinare il più grande di tutti, specie se il Circus ha vissuto epoche differenti e i piloti si sono alternati di decennio in decennio. In molti comunque dicono tre nomi: Ayrton Senna, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Ma chi è davanti a chi? L’ultimo intervenuto sul tema è stato Gerhard Berger in un’intervista ad Autosport, che si è focalizzato, però, solo sul tre volte iridato brasiliano della McLaren e sul pilota di Stevenage, oggi alla Mercedes. “Sono sicuro: metto ancora Senna come numero uno – ha sottolineato Berger – perché il fascino di Ayrton e la sua personalità erano di un altro livello. Ma dal punto di vista sportivo, penso che Lewis sia bravo quanto lo era Senna”.

Berger: “Lewis pilota intelligente, riprende la posizione senza rischi”- E ancora: “Complessivamente, a mio parere, dopo 45 anni che mi trovo in questo ambiente, Lewis e Senna sono i due migliori piloti che ho visto”, ha aggiunto l’austriaco ex Ferrari. Perché Lewis più di Schumi? Per la forza del sette volte iridato ex McLaren e per la sua intelligenza tattica che mette da anni in pista, nelle varie sfide per il titolo Piloti che ha avuto nel corso della sua carriera lunga 16 anni: “Il modo in cui Hamilton a volte cede il passo per non avere un incidente, e per poi riprendere la posizione in un altro modo è molto intelligente — ha aggiunto Berger — Con tutta l’esperienza che ha, Lewis è molto sereno”.

L’ex Ferrari: “Verstappen quest’anno non sarà aggressivo come nel 2021” - Poi una parola è andata sul duello di scorso anno, alla fine vinto da Max Verstappen con la Red Bull sulla Mercedes di Hamilton, nel controverso ultimo giro di Abu Dhabi. Per Berger, ‘Mad Max’ “doveva essere aggressivo, perché (nel finale di campionato, ndr) la W12 di Lewis era migliore della RB16". Mentre quest’anno, per Berger, dato che Verstappen “ha l’auto migliore di tutte (la RB18, ndr), allora forse si adatterà in pista, e combatterà in modo diverso, perché Max non avrà bisogno di questa aggressività. E se invece hai un contatto, allora o esci di gara o ti fai male”. Per poi concludere: “A volte è meglio fare come Lewis nel 2021, dire ‘Ok, per me è peggio se perdo alcuni punti in questa gara, perché ho intenzione di recuperarli in un altro modo’. Tutto dipende da quanto è buono il proprio pacchetto”.

