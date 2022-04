Mattia Binotto, doccia gelata sulla Ferrari: "Trovarci là davanti...", cosa filtra da Maranello

06 aprile 2022 a

a

a

L’inizio di Sakhir e Jeddah è ottimo, e vedere una Ferrari così competitiva mancava da molto tempo. Ma Mattia Binotto rimane cauto, meglio andarci con i piedi di piombo già dal prossimo weekend in arrivo in Australia, terzo di 23 appuntamenti in programma nel calendario mondiale: “Trovarci là davanti a lottare era il nostro obiettivo per l’inizio della stagione e possiamo essere davvero soddisfatti — ha detto il team principal a Sky Sports F1 UK — Mantenere alto il livello in una stagione tanto lunga sarà una sfida, ma non solo per noi, lo sarà per tutte le squadre. Personalmente credo che la Red Bull sia la più forte e la favorita”.

"Perché mi hanno tenuto dietro?". Carlos Sainz, l'accusa alla Fia: un complotto contro la Ferrari?

Gualtieri (Ferrari): “Ottima F1-75, ma strada ancora lunga” - Intanto il responsabile del motore Ferrari, Enrico Gualtieri, ha parlato della F1-75: “Era difficile prevedere una cosa così bella dopo due gare, che sono state un’importante ricompensa per tutti noi — ha detto l’ingegnere in un’intervista al Corriere dello Sport — C’è soddisfazione e voglia di fare. Tante persone hanno lavorato con passione per questo progetto e ottenere subito questi risultati è stato fantastico, ma sappiamo che la strada è ancora molto lunga: avremo momenti positivi o difficili, dovremo rimanere uniti, senza rilassarci”.

"Possono falsare il campionato". Soldi, la bomba di Mattia Binotto sulla Red Bull: come giocano sporco

Gualtieri (Ferrari): “Leclerc-Sainz? Attenti e sensibili” - Gualtieri ha poi aggiunto: “Spero in una squadra che lotti in ogni circostanza e con la giusta attitudine, in tutti i weekend. Quest’anno sarebbe significativo, per onorare la storia della Scuderia nel 75esimo anniversario”. Il motorista ha poi definito “coraggioso” il propulsore ‘Superfast’ di Maranello: “Risultato concreto — ha detto — del contributo di ogni singola persona che ha lavorato sul progetto”. Con commento finale su Leclerc e Sainz: “Sono entrambi molto attenti e sensibili, hanno grande capacità analitica e sono bravissimi nel cogliere e riportare agli ingegneri le loro sensazioni, in particolare le modalità di erogazione della potenza, di guidabilità e i riscontri sulle singole modifiche”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.