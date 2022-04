F1, Leclerc in pole con la Ferrari al Gp d'Australia davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez

09 aprile 2022 a

Fantastica pole position di Charles Leclerc nel Gp di Australia, terza prova del mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Melbourne. Il pilota della Ferrari (11esima pole in carriera, seconda quest'anno) scatterà davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez (investigato per non aver rispettato le bandiere gialle). Solo nono Carlos Sainz, fermato nel suo giro più veloce dalla bandiera rossa scattata qualche secondo prima che tagliasse il traguardo.

Sainz era più veloce di 43 millesimi rispetto a Leclerc poco prima dell'incidente di Alonso, con il pilota spagnolo della Ferrari che non ha potuto concludere il suo giro. Quinto posto per la Mercedes di Lewis Hamilton che ha chiuso davanti al compagno di scuderia Russell. Incidenti per Alonso, Latifi e Stroll. Per la Rossa di Maranello si tratta della prima pole position conquistata sul circuito di Melbourne dopo 15 anni: l'ultimo a farcela era stato Kimi Räikkönen, che poi vinse anche il gran premio.

"Ho fatto un super giro, sono contento perché questa è una pista in cui ho sofferto in passato", è il commento a caldo del pilota monegasco della Rossa. "E' una grandiosa sensazione, felice di scattare davanti a tutti domani. Qui la pista è bellissima da guidare, la Red Bull si è dimostrata veloce e domani tutto è possibile. Bisognerà partire bene", conclude Leclerc.



