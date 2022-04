Champions League, il Chelsea vince ma Benzema salva il Real: è semifinale. Villarreal miracolo: Bayern fuori

12 aprile 2022 a

Serata di emozioni forti e clamorose sorprese in Champions League. Il Real Madrid vola in semifinale, pur soffrendo drammaticamente in casa contro un Chelsea capace di ribaltare la sconfitta 1-3 di Londra. A Monaco di Baviera, il Villarreal giustiziere della Juventus fa fuori anche il Bayern. Dopo la vittoria 1-0 all'andata, il Sottomarino giallo di Unay va sotto per il gol del solito Lewandowski ma all'88' ecco il guizzo di Chukwueze (entrato 4' minuti prima) a regalare - in contropiede - la qualificazione agli spagnoli, autentica rivelazione di questa stagione europea.



Ma è a Madrid che si fa la storia. Carlo Ancelotti, in odor di clamorosa rescissione di contratto, si conferma uomo dei miracoli europei. Il Chelsea di Tuchel domina e va sul 3-0 con i gol di Mount, Rudiger e Werner. Courtois evita la capitolazione definitiva, Carletto cambia tutto e mette dentro il brasiliano Rodrygo, che cambia la partita. All'80' è il giovane attaccante a segnare l'1-3 che riporta la situazione complessiva in parità. Pulisic si mangia un paio di gol, si va ai supplementari. Modric domina a centrocampo, Benzema si conferma uno degli attaccanti più forti, completi e decisivi degli ultimi 15 anni e al 96' segna, di testa, il secondo gol che vuol dire ancora una volta l'ingresso tra le 4 regine del calcio europeo. Sembra routine, per certe squadre, ma non lo è mai.

