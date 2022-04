Mario Balotelli si sposa: "Le ha già regalato l'anello". Clamoroso, ecco chi è la fortunata...

14 aprile 2022 a

Mario Balotelli questa volta sembra fare su serio. Il calciatore dell’Adana Demirspor sembra aver trovato l’amore, quello vero, con Francesca Monti. La 23enne è lontana dai riflettori, non fa parte dello spettacolo, ma pare che lavori come cameriera al Tucanos’ Beach, sulla costa adriatica. Chi Magazine racconta che il calciatore sarebbe pronto a sposarla. Segue quindi le orme del fratello Enock, lui infatti aveva chiesto al Gf Vip la mano della sua ragazza davanti a tutta Italia. A Confermare il tutto ci sarebbe l’anello sfoggiato dalla Monti, un vero e proprio pegno d’amore quindi. Insomma Mario sembrerebbe avere intenzioni no serie, serissime.

Attualmente Balotelli è impegnato con l’Adana Demirspor nella Super Lig del campionato turco, ma quando è libero dagli impegni sportivi non perde tempo a tornare dalla sua bella amata. Al contrario di altre relazioni del passato, questa volta il calciatore sembra volersi impegnare al 100%. Lui stesso è diventato più geloso della sua privacy non mostrando più di tanto ai social.

Prima di incontrare Francesca, Mario aveva frequentato l’ex gieffina Dayane Mello. I due avevano già dei precedenti ma a questi rumors Balotelli aveva risposto: “Solo amici” i due sarebbero quindi in buoni rapporti ma niente di più. Mario ha occhi solo per la sua Francesca.

