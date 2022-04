Deiola piega il Sassuolo, per il Cagliari una vittoria che vale oro: il colpaccio

16 aprile 2022 a

Primo tempo divertente e giocato a ritmi altri, con il Sassuolo che prende subito in mano il pallino del gioco ma è il Cagliari a creare le migliori occasioni da gol. I sardi trovano il vantaggio nel finale di frazione, con una deviazione sottomisura di Deiola su un cross dalla destra di Marin. Gol più che meritato per gli uomini di Mazzarri, che trovano subito dopo anche il raddoppio con Joao Pedro ma arbitro e Var annullano per fuorigioco. Nella ripresa, il Cagliari controlla il ritmo del gioco e prova a colpire il Sassuolo in contropiede. L'occasione migliore capita sui piedi di Joao Pedro, che non in giornata. Finale da brividi con oltre 6' di recuperi: i sardi sfiorano ancora il raddoppio con un quasi autogol di Djuricic che devia sul palo un cross di Pereiro, sul capovolgimento di fronte per poco non arriva la beffa con una mezza rovescita di Raspadori, su buco di Lovato, bloccata in tuffo da Cragno. Dopo cinque sconfitte di fila il Cagliari torna a sorridere.

