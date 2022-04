Charles Leclerc, attenzione al volante: cosa svela la telecamera nel casco, svelato il segreto Ferrari

20 aprile 2022 a

Guidare una vettura F1 oggi non è per niente facile, specie se la componente elettronica interviene pesantemente per gestire un’auto di oltre 1.000 Cv. Sul volante, poi, tantissimi sono i dati e i numeri fondamentali per gestire la monoposto in pista. Fanpage ha guardato nella F1-75 di Charles Leclerc attraverso la Driver’s Eye, la telecamera nel casco dei piloti, vedendo che nel display centrale del volante, accanto alla marcia inserita, ci sono altri quattro quadranti nei quali viene segnata la differenza di temperatura di ognuno dei quattro pneumatici in gradi centigradi (in alto quella delle gomme anteriori e in basso quella delle due gomme posteriori).

Dal tempo sul giro, al quadrante legato al bilanciamento dei freni

Nella parte più alta del display, partendo da sinistra verso destra si hanno: il tempo dell'ultimo giro valido, i giri motore e il delta dal tempo di riferimento espresso in secondi. A sinistra nella parte centrale dello schermo abbiamo invece il quadrante che segna la velocità attuale in km/h e il numero del giro della sessione, sempre nella parte centrale, ma all'estrema destra, c'è invece il quadrante che segna il bilanciamento dei freni. Il quadrante posizionato al centro in basso sotto quello della marcia inserita riporta, invece, il tempo trascorso dall'inizio della sessione in minuti e secondi.

La barra di carica della batteria ibrida

Infine, nella parte più bassa del display, è presente la barra che segnala la carica della batteria ibrida, indicato anche in forma numerica nel quadrante in basso a sinistra (appena sopra la barra). L'informazione più importante che un pilota deve avere mentre è in pista nell'era della Formula 1 con i motori ibridi. Grazie ad essa, infatti, i driver della Ferrari possono sapere così fino a quanto possono spingere in un giro secco, e quanta carica rimane loro al termine del giro. Ma soprattutto quando, durante il giro di ricarica per l'ibrido (impostando una mappatura ad hoc), la carica ha raggiunto il livello ottimale per permettergli nuovamente di fare un giro push.

