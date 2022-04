Striscia la notizia, Charles Leclerc e la Mercedes: "Balla in pista, qualcosa di strano"

22 aprile 2022 a

"Qualcosa di strano". Charles Leclerc riceve il Tapiro d'oro da Striscia la notizia, il secondo in carriera, e Valerio Staffelli chiede al pilota monegasco della Ferrari, in testa alla classifica mondiale di Formula 1 dopo tre gran premi guidati al massimo, un parere sulla Mercedes di Lewis Hamilton. "La monoposto inglese balla", gli fa notare l'inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. E Leclerc, un po' in imbarazzo, ammette l'eccezionalità dei problemi tecnici di instabilità in pista dei rivali: "Muove abbastanza tanto, ma fino ad adesso ce la caviamo così quindi meglio così".







Staffelli consegna il tapiro d'oro a Leclerc: guarda il video di Striscia

In realtà "l'agguato" di Staffelli è motivato dal clamoroso furto dell'orologio da 2 milioni di euro a Viareggio, la sera di Pasquetta. Leclerc arriva con la sua Ferrari fiammante e la faccia un po' abbacchiata: "Che bella sveglia...". I ladri? "Purtroppo hanno fatto un bel lavoro, Organizzati, veloci, è andata così. "Con la velocità che quest'anno ha in pista, se avesse avuto la sua monoposto col cavolo che scappavano, li avrebbe presi", ironizza Staffelli. "Diciamo che noi eravamo anche a mani nudi, quindi non potevo fare tanto".

"Carlos Sainz contrariato". Rapporto con Leclerc compromesso? Le voci che inquietano la Ferrari



"Non saranno stati gli avversari a cercare di mescolare le carte e mettere zizzania?", domanda malizioso l'inviato di Striscia. "Non credo dai, quest'anno è stato un anno di sole cose positive a parte Pasquetta, invece di cercare l'uovo di cioccolato hanno cercato l'orologio". E per l'anno prossimo, spiega tenendo il Tapiro d'oro in mano, "ne voglio uno più grande".

