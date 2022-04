Charles Leclerc, la fuga di notizie ai box: "Perché Lewis Hamilton è ancora in gara"

21 aprile 2022 a

a

a

La migliore di questo avvio di campionato? Sicuramente la Ferrari F1-75, veloce e affidabile in pista. Una vettura progettata con successo dagli ingegneri di Maranello, che ha portato Charles Leclerc davanti a tutti con 71 punti. Max Verstappen, invece, è sesto e fermo a quota 25, dopo i due ritiri a Sakhir e Melbourne. A Imola sarà dunque un'altra gara in rimonta per il Campione 2021, mentre il suo consigliere in Red Bull, Helmut Marko, ha detto la sua alla Sport Bild, a poche ore dal via del weekend romagnolo: "La Ferrari è forte, con qualsiasi temperatura, su qualsiasi pista, con qualsiasi tipo di gomme — ha esordito — Sono loro il nuovo punto di riferimento”.

Occhio al volante, cosa svela la telecamera nel casco: svelato il segreto della Ferrari di Leclerc?





Marko non sottovaluta la Mercedes: “Ancora in lotta con noi e Ferrari” - Al Santerno "possiamo recuperare i punti di svantaggio — ha spiegato ancora Marko — sia nella classifica costruttori che in quella piloti. Dobbiamo però consegnare a Verstappen una macchina (la RB18, ndr) che possa valorizzare i suoi punti di forza. Dobbiamo indagare e capire a cosa siano dovuti i problemi emersi nelle ultime settimane". Per poi considerare ancora la Mercedes, la grande assente alla lotta in questo avvio di stagione: "Credo che la Red Bull rispetto a loro sia su un altro livello, ma non vanno sottovalutati — ha concluso l’austriaco — Basta una piccola modifica e gli equilibri possono cambiare sensibilmente. Stoccarda resta una seria candidata alla vittoria del mondiale".

"Carlos Sainz contrariato". Rapporto con Leclerc compromesso? Le voci che inquietano la Ferrari







Verstappen: “Team sta lavorando duramente per risolvere i problemi” - Intanto, Verstappen non pensa ai due ritiri del via di Mondiale e vuole scendere in pista al Santerno il più presto possibile: “Non vedo l’ora di correre di nuovo questo fine settimana a Imola – ha dichiarato l’olandese – Avremo la prima gara sprint dell’anno, quindi sarà importante sfruttare al meglio la prima sessione di prove libere”. Fondamentale “sarà avere una buona comprensione riguardo al setup della RB18, necessario per le qualifiche di venerdì — ha concluso il Campione 2021 — Il team, in pista e a Milton Keynes, sta lavorando duramente. Speriamo di avere un fine settimana semplice e di conquistare dei buoni punti come squadra. Per ora ragioneremo gara per gara e vedremo dove andremo a finire”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.