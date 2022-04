Gigi Buffon prende gol, papera clamorosa in Perugia-Parma. Il labiale in diretta

26 aprile 2022 a

a

a

Una serata da dimenticare quella di Perugia per Gigi Buffon, autore di una stagione non esaltantissima in Serie B da quando la scorsa estate è ritornato nella sua Parma, squadra che ha dato slancio alla sua carriera prima della Juve. Annata sfortunata e con qualche colpa, come del resto quella degli emiliani, che dopo la sconfitta di due domeniche fa, in casa contro l’Ascoli, hanno detto definitivamente addio alla possibilità di approdare ai playoff, mancando l’obiettivo in maniera evidente nonostante una squadra di nomi di livello come il ‘Mudo’ ex Palermo e Siviglia, Franco Vazquez.

"Non solo il mondiale in Qatar". Infinito Gigi Buffon, il rinnovo col Parma: per quanto ancora giocherà

Buffon, papera, gol e bestemmia: guarda il video di Perugia-Parma

L’errore che spalanca la porta a Olivieri - La stagione della squadra di Iachini si avvia dunque a una mesta conclusione, ma nella partita di Perugia le cose sono anche andate peggio. Al 7’ del primo tempo, infatti, con gli umbri già avanti 1-0 (per il gol di Burrai su calcio di rigore), Buffon si è reso protagonista di un liscio clamoroso col piede sinistro su un retropassaggio apparentemente innocuo del compagno Oosterwolde. L’imbarazzante errore ha spalancato la porta al 2-0 di Olivieri, con il portiere toscano che ha tentato di rincorrere subito l’attaccante per poi non riuscirci, mentre l’ex giocatore di Empoli, Lecce e delle giovanili bianconere ha dovuto solo scattare e mettere la palla in rete. Buffon, questa proprio non ci voleva…

"Lei è stanca". D'Amico-Buffon a un passo dalla rottura: ecco perché. E Alena Seredova... la zampata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.