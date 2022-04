Milan a Investcorp, questione di ore? Primo clamoroso botto di mercato: dal City, il "regalino Champions"

26 aprile 2022 a

La trattativa tra Investcorp e il Gruppo Elliott per l’acquisizione della società rossonera viaggia spedita e il closing potrebbe persino arrivare entro la fine di questo mese, secondo le voci emerse negli ultimi giorni. Intanto, i tifosi rossoneri sognano grandi nomi di mercato. L’importante indiscrezione rilanciata da FootMercato, tra i più noti siti di sport francese, parla di un sondaggio del duo Maldini-Massara che sarebbe stato fatto su Riyad Mahrez, esterno classe 1991 del Manchester City.

Su Mahrez anche Psg, Barça e Real - L’idea della dirigenza rossonera, nota già da tempo, è quella di prendere un forte esterno destro e l’algerino, compagno di nazionale di Bennacer e in scadenza nel 2023, rappresenta il perfetto identikit. Sull’esterno ci sono però anche Real Madrid, Barcellona e PSG. Un’operazione che dunque non è semplice, ma un profilo sicuramente più appetibile di quello di Domenico Berardi, che tanto bene sta facendo a Sassuolo ma non ha acquisito l’esperienza europea in una grande squadra che ha Mahrez.

I grandi numeri di Mahrez in stagione - Sempre secondo FootMercato, Maldini e Massara avrebbero avviato i contatti con l’entourage del giocatore e anche con i Citizens. Il contratto di Mahrez è in scadenza a giugno 2023. Un motivo in più per rendere questo affare molto più abbordabile dal punto di vista delle cifre. Resta però da superare il grande ostacolo legato all’ingaggio, che attualmente supera i 6 milioni di euro netti a stagione. Il Milan fiuta l’affare e potrebbe piazzare così il suo terzo colpo dopo quelli quasi concluso di Sven Botman del Lille e di Divock Origi del Liverpool. Una giocato preziosissimo e di primo livello, come confermano anche i numeri della stagione in corso: nel 4-3-3 di Guardiola è entrato in campo 42 volte, mettendo a segno 23 gol più 8 assist. Il tutto da esterno destro nel tridente offensivo.

