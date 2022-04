Olimpia Milano, ultimo quarto fatale: vince l'Efes, spalle al muro in Eurolega

Fabrizio Carcano 27 aprile 2022 a

a

a

Niente da fare per l’AX Armani Exchange nella prima delle due partite dei playoff di Eurolega a Istanbul. L’Olimpia lotta e resiste ma cade pagando a caro prezzo un pessimo ultimo quarto da appena nove punti segnati, cedendo alla fine per 77-65 ai campioni in carica dell’Anadolu Efes. Turchi che ora si trovano in vantaggio nella serie per 2-1 e giovedì sera, sempre sul parquet della Sinam Erdem Arena, avranno il match point per provare a chiudere la serie sul 3-1 e volare alle final four di Belgrado.

Milano paga con la sconfitta un parziale nefando di 11-0 nell’ultimo quarto che gira la gara definitivamente in favore dei padroni di casa, protagonisti nel primo tempo di 15 minuti dominati a livello difensivo e offensivo ma poi ripresi dai biancorossi.

Inizio di gara tutto di marca Efes con un allungo progressivo (21-11 dopo sette minuti) fino al 25-17 alla prima virata e al massimo vantaggio di 42-28 a tre minuti dall’intervallo, quando l’Olimpia vede l’orlo del baratro.

A tenere in piedi i biancorossi è un ispirato Devon Hall, ben supportato da un Grant che trova due siluri pesanti nel primo tempo.

Milano chiude la prima frazione in rimonta, sotto 42-35, poi nel terzo periodo stringe le maglie difensive e con Kyle Hines trova l’unico vantaggio sul 59-60 a 12 minuti dalla sirena.

Da quel momento però l’Efes calibra l’attacco, guidato dal solito play Shane Larkin, e blinda la difesa e fugge via con un allungo che Milano non regge, con un parziale conclusivo di 18-5.

Anadolu Efes in vantaggio per 2-1, ma l’Olimpia è ancora viva, ha recuperato il Chacio Rodriguez e può provare a giocarsela dopo domani in gara 4, pur senza il capitano Melli e senza Delaney, due assenze pesanti che stanno condizionando la serie dei biancorossi.

