Milan-Fiorentina, Leao: un lampo manda in estasi San Siro. I rossoneri stendono i viola, tre punti pesantissimi

Rafael Leao, spesso uomo decisivo per il Milan in questa stagione, segna un gol fondamentale al 81' in un match che i rossoneri non riuscivano a sbloccare, e regala tre punti alla capolista, che batte 1-0 la Fiorentina e mantiene salda la vetta della classifica. La squadra di Pioli ha ancora il 'jolly' da sfruttare: nelle ultime tre partite può pareggiarne una e sarebbe comunque matematicamente campione d'Italia.

Il Milan per essere certo di restare in vetta deve vincere e parte subito in avanti. Ma al 10' è la Fiorentina con Igor a sfiorare la rete, con un gran tiro da fuori che esce a fil di palo. I rossoneri non si fanno intimorire e attaccano a pieno organico creando continui pericoli nell'area viola, con Terracciano spesso costretto a uscire. Al 15' Giroud sfiora il gol con un delizioso tocco di sinistro che finisce a lato di poco a Terracciano battuto. Al 20' è Saponara a impegnare Maignan da fuori area, ma il portiere rossonero è attento. Il Milan cresce e comincia a farsi pericoloso soprattutto con Leao, che al 32' ha una grande occasione da pochi passi ma viene anticipato di un soffio dal portiere viola. La Fiorentina dà però la sensazione di poter fare male a ogni ripartenza, e il Milan deve comunque prestare attenzione alla fase difensiva. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con i rossoneri che premono ma non riescono a far male.

Nella ripresa c'è subito una grande occasione per il Milan, al 47', con Leao che arriva al tiro da pochi passi ma, sbilanciato, spara alto sopra la traversa. Al 51' Terracciano mette il piede su una conclusione di Kessie, ma il Milan sta salendo di intensità. Al 53' è Theo Hernandez a sfiorare la rete dall'area piccola ma tira cadendo e non inquadra la porta. Al 59' Rebic tira a lato da buona posizione, la Fiorentina si copre e ora non tenta più neanche di ripartire. Dopo un assedio rossonero però è Maignan a salvare il Milan con una doppia parata miracolosa su Cabral al 76'. Un intervento in due tempi che salva tutto e in pochi minuti fa svoltare la partita: al 81' Terracciano sbaglia un rinvio, la palla finisce sui piedi di Leao che con due finte inganna la difesa e insacca con un gran tiro. San Siro esplode per la gioia di aver sbloccato un match che pareva stregato. La Fiorentina non ci sta e si riversa in avanti per cercare il pari. Al 86' è però Ibrahimovic ad arrivare vicino al gol con un colpo di testa, alto sulla traversa. La San Siro rossonera può festeggiare e continuare a sognare.

