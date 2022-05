Toto Wolff, "la questione fondamentale...": imbarazzo in Mercedes, stagione già finita?

04 maggio 2022 a

“La questione fondamentale è che la nostra macchina soffre il porpoising più di qualsiasi altra, ed è per questa causa che non siamo in grado di raggiungere i livelli che ci servono”. Dice così Toto Wolff, team principal della Mercedes, a poche ore dal via del weekend del GP di Miami: “Vi sono enormi ramificazioni sull’assetto, sulla tenuta delle gomme, eccetera, ed è tutto collegato l’uno con l’altro — ha detto l’austriaco — Se dovessimo arrivare a risolvere il porpoising, sbloccheremmo molto di più in termini di prestazioni dell’auto. Se non ci riuscissimo, allora affronteremmo un percorso di sviluppo più convenzionale, che non abbiamo ancora intrapreso. Ad ogni modo, vogliamo concederci tempo prima di prendere davvero una decisione del genere“.

Wolff: “Budget Cap? Siamo ancora nei parametri”

Intanto dal via di stagione a oggi, le W13 sia Hamilton che di Russell hanno dovuto affrontare i violenti sobbalzi della vettura in rettilineo, ed entrambi i piloti fino hanno raccolto solo due podi a testa: il terzo posto di Lewis a Sakhir e quello di George a Sakhir. Stoccarda così non sta passando un bel momento, il più complesso dall’ingresso delle power unit nel 2014. E dovrà anche fare attenzione al budget cap, ossia il tetto dei costi che non deve essere superato. A tal proposito, Wolff intende proseguire le ricerche e gli sviluppi sulle proprie monoposto: “Tutto ciò non ha ancora avuto effetti sul budget cap – ha aggiunto – per il fatto che non abbiamo cambiato il concetto dell’auto. Seguiamo ancora molto bene il progetto che abbiamo, ma se dovessimo puntare ad altro, ciò potrebbe andare contro il tetto dei costi”.

