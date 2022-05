Paulo Dybala, colpo di scena: "Offerta sul tavolo". Sirene tedesche: chi lo frega all'Inter

05 maggio 2022 a

Se il Corriere della Sera lo dà per certo all’Inter prossima stagione (che potrebbe spingere verso l’addio di Lautaro), Paulo Dybala non ha ancora deciso il suo futuro. Solo due cose al momento è certa: che la Joya vuole chiudere al meglio la sua esperienza con la Juventus, portando la Coppa Italia a Torino nella finale dell’11 maggio contro l’Inter, a conclusione di sette anni importanti con i bianconeri. Secondo Il Corriere dello Sport, intanto, il Borussia Dortmund ha fatto un’offerta concreta al giocatore, mettendo sul piatto 4,5 milioni netti di ingaggio e la centralità nel progetto di squadra allenata da Marco Rose, ancor di più data la probabile partenza di Erling Haaland.

L’agente di Dybala smentisce accordi con altri club - L’intermediario di Dybala, Jorge Antun, è già a lavoro per portare le offerte al calciatore. Ma Paulo non ha deciso niente, e non ha nemmeno fretta di farlo. “Smentisco alcun accordo con alcuna squadra al momento — le parole dell’agente al Corsport — Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”. Sabato 21 o domenica 22 maggio ci sarà l'ultima partita in bianconero di Dybala, a Firenze contro la Fiorentina, che sancirà l’addio a Madama. Lunedì 16 del mese, alle 20.45 e contro la Lazio, invece, è in programma l'ultima gara nel suo Stadium, dove potrebbe esserci anche l’ultimo saluto di capitan Giorgio Chiellini. In casa bianconera, comunque, sono tutti rimasti d’accordo che l’addio della Joya fosse la soluzione migliore: da Maurizio Arrivabene, ad Allegri e Andrea Agnelli, fino a Pavel Nedved.

